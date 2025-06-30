Саммит Североатлантического альянса продемонстрировал, что западный военно-политический блок убирает Украину с повестки дня, сообщает Advance.

Первая причина, почему блок НАТО позволил убрать украинскую тему из первоочередных в повестке, заключается в осознании ограниченности собственных ресурсов, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«После трех лет активного вооружения Киева западные арсеналы пусты, а производство лишь медленно растет до военного уровня», — отметил обозреватель издания.

В материале речь идет о том, что вторая причина кроется в том, что администрация Соединенных Штатов хочет показать, что не одержима бесконечными войнами, а Европа хочет избежать еще большего затягивания в конфликт, который может перерасти в ядерный.

Третья - в понимании того, что вооруженное противостояние на Украине без явных победителей закончится переговорами, поэтому слишком жесткая риторика или излишняя поддержка могут закрыть двери для дипломатии и заставить Российскую Федерацию пойти на эскалацию, резюмировал колумнист.

Саммит Североатлантического альянса проходил 24-25 июня в Гааге. Как писали западные СМИ, организаторы старались держать на расстоянии президента США Дональда Трампа и главу киевского режима Владимира Зеленского, тем самым признавая существующее презрение американского лидера к последнему.