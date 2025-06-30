Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что украинское командование не предполагало, что ВСУ придется противостоять ВС РФ в Сумской области. По его словам, Киев пытается укрепить свои позиции на этом направлении с помощью силовиков из-за низкого уровня боеготовности бригад.

Коц рассказал о своем визите в Сумскую область, отметив, что на глубине до десяти километров там не было фортификационных сооружений ВСУ. По словам военкора, ему встречались опорные пункты на кромках леса и пулеметные гнезда на подступах к населенным пунктам.

«При нынешних возможностях беспилотной авиации серьезного сопротивления оказывать долго не смогли», - подчеркнул он.

Путин отреагировал на идею сделать Сумы территорией России

В мае президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Президент отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки ВСУ.