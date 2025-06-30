Освобождение территорий и тяжелые бои: что происходит в зоне СВО 30 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, освободив Новоукраинку в ДНР и Дачное в Днепропетровской области. Что происходит в зоне проведения спецоперации, разбиралось издание News.ru.

По данным Telegram-канала WarGonzo, российские войска освободили Новоукраинку в ДНР, которая находится вплотную к административной границе республики. Также есть пока неподтвержденные данные о том, что ВС России продвинулись северо-западнее в районе населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.

«На Константиновском направлении, после освобождения Дылеевки, российские войска продвигаются в направлении Белой Горы, вероятнее всего, стоит ожидать начала боев за этот населенный пункт. (…) Продолжаются бои в Часове Яре. Российские войска продолжают владеть инициативой, но продвижения по-прежнему даются крайне тяжело», - пояснил автор канала.

Информацию о том, что идут бои в районе в районе Дылеевки, подтверждает и Telegram-канал «Два майора».

«На Днепропетровском направлении освобождена Новониколаевка, есть кадры демонстрации российских флагов в селе, расположенном на границе ДРН и Днепропетровской областью. Важным с информационной точки зрения стали данные об освобождении Дачного - это первый населенный пункт Днепропетровской области, занятый армией России», - говорится в сообщении.

При этом авторы канала обратили внимание на то, что на Южно-Донецком направлении штурмовые группы 36 гвардейской мотострелковой бригады наступают от освобожденной Красной Звезды (Червоной Зирки), а 60-ая мотострелковая бригада наступает в направлении Малиевки.

Telegram-канал «Дневник десантника» в свою очередь рассказал о проведенной российскими военнослужащими операции в районе Волчанска, где зачистили 22 здания. Также ВС РФ, проводя воздушную разведку, обнаружили пять штурмовых групп противника, авто, бронемашины и пункты управления БПЛА.

«Все объекты были уничтожены точными ударами наших подразделений. Во Львовской области ВС РФ нанесли удар по современнейшему бункеру. В Николаеве ВС РФ уничтожили аэродром Кульбакино», - рассказали военкоры.

Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Ранее в Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска. А сверхзвуковой российский истребитель Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ. В свою очередь силы группировки войск «Восток» за сутки уничтожили две украинские гаубицы Д-30, одну М198 и одиннадцать пунктов управления беспилотниками ВСУ.