Генерал назвал новое оружие, способное повлиять на ход СВО

Военный эксперт, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов высказал мнение, что новые российские БПЛА "Герань-3" способны оказать влияние на ход СВО. Ранее он отмечал, что этот беспилотник - очень опасный объект, потому что по своим характеристикам приближается к крылатым ракетам.

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"Большое количество «Гераней-3» может приостановить системы ПВО или противодействие других средств РЭБ со стороны противника", - объяснил эксперт в интервью порталу News.ru.

По словам Попова, эти беспилотники достигают своей максимальной эффективности в случае группового применения, потом что все их сбить невозможно.

При этом генерал обратил внимание, что сейчас возможности ПВО Украины ограничены из-за недостатка систем, нехватки боеприпасов, недостаточной квалификации личного состава.