Российские военные начали применять новую ПВО в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что этот комплекс позволяет выжигать камеры украинских БПЛА и уничтожать их до подлета к цели. Малые ударные беспилотники можно сбивать на расстоянии 2-3 км, а дальность поражения новых систем ПВО составляет 6 км.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что комплекс с лазером мощностью 35 кВт превосходит американскую систему C-UAS DE с излучателем в 26 кВт. По его словам, лазерная система противовоздушной обороны дорогостоящая, однако в эксплуатации она дешевле, чем ракетные комплексы.

13 июня в правительстве России сообщили об испытании противодроновых лазеров. На специальном полигоне отрабатывалось противодействие БПЛА разных типов – от малогабаритных коммерческих дронов до разведывательных и ударных беспилотников.