«Бегу туда, где нет стекол»: как дети взрослеют под ударами ВСУ

Жители приграничных районов Белгородской области умеют по звуку распознавать дроны и растят детей в условиях постоянных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Истории семей, часть из которых второй раз столкнулась с боевыми действиями, рассказала военный корреспондент RT Анна Долгарева.

Жительница Краснояружского района Ольга переехала в Белгородскую область в 2014 году после того, как был уничтожен ее дом в Донецке. А недавно лишилась жилья и на новом месте, также из-за обстрелов ВСУ.

«Нас из миномета обкидывали, и я уехала к друзьям. Думала, это на пару дней. А к нам прилетело семь снарядов. От дома ничего не осталось», - рассказала она.

Муж Ольги – Андрей – в начале 2023 года ушел добровольцем в Вооруженные силы России. В семье трое детей, у младшего сына – инвалидность. Сейчас семья снимает квартиру в Белгороде, получила компенсацию за жилье и готовится к переезду в новый дом.

Мать троих детей Яна также была вынуждена уехать из Краснояружского района. Она уже получила выплату за жилье, но пока не может найти подходящий дом для большой семьи и временно живет в Шебекинском районе, который также регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины.

«До февраля спокойно было. Ну как спокойно - по окраинам прилетало, беспилотники летали. Дети сидели дома. А с февраля начались попадания по деревне, горели дома, были пострадавшие, дроны врезались в машины. (…) 18 марта пришел к нам глава администрации с соседями, сказали, что срочная эвакуация, выезжаем на пару дней. После этих слов началось жужжание дронов», - рассказала она.

При этом, по ее словам, на Шебекинский район тоже идут атаки, но «дети уже спокойно реагируют».

А маленькая жительница Сурково показала корреспонденту, как она прячется, когда слышит над домом жужжание беспилотников. Девочка садится в коридоре, подальше от окон.

«Я их научилась по звуку распознавать. Когда я их слышу, сразу бегу туда, где нету стекол», - отметила она.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что Вооруженные силы Украины за сутки атаковали регион 83 беспилотниками, а также выпустили около 185 боеприпасов. Большинство из них было выпущено по населенным пунктам Краснояружского района.