Полковник предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Сумы

Российская армия не станет штурмовать украинский город Сумы из-за больших рисков для гражданского населения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам полковника, Сумы – «достаточно высокоурбанизированный район» и гражданское население – «это самое главное». Матвийчук предположил, что город будет обойден слева и справа, а также будут перерезаны тыловые коммуникации «для последующего возможного решения администрации города и жителей о вхождении в буферную зону».

Он также допустил референдум о потенциальном вхождении Сум в состав России «в перспективе», поскольку сейчас ведутся боевые действия вокруг города.

«Конечно, если там будут войсковые формирования, если будет техника, вооружения, мы будем наносить удары и поражать объекты. А так, я думаю, что город просто будет блокирован, и он должен будет сам решить свою судьбу», — сказал Матвийчук.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных писала, что российские войска находятся всего в 20 километрах от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. Как пишет газета, численность ВС РФ превосходит ВСУ «примерно в три раза».