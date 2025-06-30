Стало известно о возведении ВСУ укреплений в зоне Чернобыльской АЭС

Вооруженные силы Украины возводят укрепления в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), речь идет, в частности, о противотанковых ограждениях, пишет Mundo.

По информации обозревателя испанского издания Альберто Рохаса, зона отчуждения в районе ЧАЭС изменилась с 2022 года, и ее окрестности "стали лучше защищены". Во время посещения объекта ему запретили делать фото военных позиций, а также указывать укрепления, возведенные за последние месяцы, поделился подробностями автор публикации.

По его информации, украинская сторона уже давно завозит сюда песок, мешки с землей, надолбы "зубы дракона", а также другие составляющие пассивной обороны. Правительство бывшей советской республики привезло чистые от радиации стройматериалы из других областей страны для сооружения всех этих укреплений, отмечается в статье.

Полковник предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Сумы

Согласно данным Рохаса, в районе объекта постоянно проезжают бронеавтомобили вооруженных сил Украины.