Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала, кто может занять место действующего министра обороны Рустема Умерова. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

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По ее словам, на место Умерова рассматривают его первого заместителя Сергея Боева, передает Lenta.ru.

13 марта СМИ со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника сообщили, что Владимир Зеленский находится в «заключительном акте» своего правления в стране, и в политических кругах Киева начинают обсуждать, как долго лидер киевского режима сможет оставаться у власти. По данным журналистов, украинские политики активно готовятся к выборам, формируя альянсы и устанавливая связи с администрацией президента США Дональда Трампа и его сторонниками.

Затем Зеленский заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения конфликта с Россией.

Также западные СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассматривается как главный соперник Владимира Зеленского на возможных президентских выборах.