Норвегия направит F-35 в Польшу для «поддержки Украины»

Власти Норвегии решили направить истребители F-35 в Польшу «для поддержки Украины и польского воздушного пространства». Об этом сообщается на сайте норвежского Минобороны.

В сообщении отмечается, что Норвегия поможет поддерживать безопасность вокруг международного аэропорта Жешув-Ясенка, расположенного в Подкарпатском воеводстве. В Минобороны заявили, что «норвежский вклад» станет частью интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Ожидается, что F-35 прибудут в Польшу осенью 2025 года. Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что вопросы безопасности норвежских военнослужащих во время выполнения миссии в Польше были «тщательно рассмотрены».

«Мы делаем это в первую очередь для Украины и Польши, но также показываем, что придерживаемся наших обязательств в НАТО», - подчеркнул Сандвик.

В декабре 2024 года Норвегия взяла на себя ответственность за противовоздушную оборону аэропорта Жешув-Ясенка - важного узла транспортировки гражданских и военных материалов из других стран на Украину. Норвегия отправил в Польшу около ста солдат, системы ПВО NASAMS и истребители F-35. Миссия завершилась в апреле 2025-го.