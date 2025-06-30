Атаки на Иран назвали «смертным приговором» ядерному сдерживанию

Атаки на Иран могут стать смертным приговором для ядерного нераспространения, считает аналитик Financial Times Анкит Панда. По его мнению, все больше стран будут стремиться к обладанию ядерным оружием, если Европа и ее союзники не защитят «несовершенный, но жизненно важный договор».

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В течение двенадцати дней Иран и Израиль продолжали обмен массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

Однако иранские власти сообщили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров. Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня.

Financial Times назвала атаки на ядерные объекты Ирана беспрецедентными. Издание отметило, что главный вопрос, который теперь стоит перед Тегераном, - стоит ли стране и дальше участвовать в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По версии автора статьи, Иран может стать второй после Северной Кореи страной, которая подписала ДНЯО, ратифицировала, а затем вышла из соглашения. FT считает, что выход Ирана из договора более вероятен, чем его сохранение. Решение Тегерана может иметь последствия для всего Ближнего Востока и повысить вероятность создания Ираном ядерной бомбы.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд неоднократно обещал, что его страна будет стремиться к созданию ядерного оружия, если такие вооружения появятся у Ирана. Другие страны региона могут перенять такую же политику.