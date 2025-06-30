Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

Российская армия нанесла удар по нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом Военно-морские силы Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как добавило ведомство, за минувшие сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали в том числе места производства, сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 146 районах.