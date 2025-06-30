В Раде поставили Зеленскому ультиматум по Умерову и Сырскому

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предупредила, что перестанет поддерживать действующие власти и перейдет в оппозицию, если в ходе готовящихся перестановок в правительстве не будут заменены министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский.

Она отметила, что в последнее время депутат Ярослав Железняк публикует сливы о готовящихся перестановках в правительстве. При этом Безуглая заявила, что о некоторых кандидатах Железняк не упомянул.

По ее словам, на должность премьера претендует Андрей Ермак, вместо Умерова рассматривают его первого заместителя Сергея Боева, а вместо Сырского - нынешнего начальник Генштаба ВСУ генерала Андрея Гнатова.

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"Выводы относительно кандидатов и не является ли это переставлением стульев — делайте сами", - отметила Безуглая в своем Телеграм-канале.