Появилось видео удара "Герани" по зданию ТЦК в Кривом Роге

В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, прогремели взрывы. Как сообщают местные жители и украинские паблики, удары пришлись по объектам в одном из районов города.

По предварительной информации, подтвержденной кадрами с места событий, одной из целей удара стало здание территориального центра комплектования (ТЦК) - украинского аналога военкомата. Мониторинговые ресурсы ранее сообщали о пролете в регионе беспилотных летательных аппаратов, и вскоре после этого в городе сработала система ПВО, а затем последовали взрывы. Местные жители утверждают, что удар был нанесен российскими дронами-камикадзе типа "Герань", и снятые очевидцами кадры подтверждают эту версию.

Судя по характеру повреждений, удар пришелся точно по цели.

Нанесение ударов по зданиям ТЦК - это уже устойчивый тренд в тактике ВС РФ. Подобные атаки, вероятно, направлены на подрыв мобилизационного потенциала Украины, особенно на фоне сообщений о массовых и часто насильственных способах принуждения граждан к службе. Центры комплектования играют ключевую роль в пополнении рядов ВСУ, и их вывод из строя может серьезно замедлить набор новых мобилизованных.