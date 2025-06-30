Некоторые бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, участвовавшие в операции "Поток" по освобождению города Суджа, будут комиссованы по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Не будем озвучивать цифры - несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй", - сказал Алаудинов.

В ходе операции "Поток" бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й ОДШБр, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ.

Раскрыты подробности о подготовке операции «Поток»

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе. Особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я ОДШБр, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.