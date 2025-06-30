Откуда ждать прилета? Казахстанское направление таит для нашей ПВО новую угрозу

В России продолжают обсуждать пути попадания в страну беспилотников или их компонентов. Речь не только о дронах, с помощью которых были недавно атакованы военные аэродромы нашей страны, находящиеся за тысячи километров от линии фронта. Были фактически подтвержденные ЧП уже после этого.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что МИД Казахстана категорически отрицает такую возможность (полетов беспилотников через Казахстан в Россию).

Началось все с заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщившей, что 19 и 20 июня «были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан — видимо, с целью захода на удары в России». Захарова охарактеризовала это как провокацию и напомнила, что Казахстан – союзник России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

При этом в Казахстане уже дважды за неделю находили фрагменты, похожие на части беспилотников - возле пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области. Предположительно, это части дронов английского производства Banshee Jet 80, имеющихся на вооружении ВСУ.

Ранее в России активно обсуждалась версия, что для украинской операции «Паутина» (в результате которой были повреждены самолеты стратегической авиации России) дроны и взрывчатку для нападений могли доставить на территорию России транзитом через Казахстан.

Корреспондент «СП» опросил людей на Урале и в Казахстане по поводу возможности атаки России беспилотниками со стороны соседнего государства.

Руководитель холдинга охранных фирм на Урале, бывший сотрудник ФСБ, в беседе с автором этих строк высказался так:

- Восток - дело тонкое, как известно. Националисты с уклоном в русофобию имеются. Так что всё возможно.

«СП»: Но Казахстан – официально дружественная России страна, один из главных наших союзников.

- Ключевой аспект - как власти республики отреагируют на конкретные факты, если таковые выявятся. На официальном уровне такие проявления вряд ли будут признаны и одобрены.

«СП»: Могли привозить к нам беспилотники через Казахстан? Или запускать оттуда? Или летели транзитом через Казахстан?

- Какой транзит-то? Вряд ли. Агенты украинских спецслужб или те, кто симпатизирует режиму Зеленского, думаю, есть и в Казахстане. Если уж в Челябинске было целое гнездо, то у соседей всё абсолютно может быть!

Уральский предприниматель, активно ведущий внешнеэкономическую деятельность через Казахстан, посчитал, что это некорректный вопрос – может ли так быть, что через Казахстан беспилотники попадают в Россию:

- Привозят сюда? Запускают там? Летят транзитом через Казахстан?

«СП»: А какой вариант из перечисленных реальнее?

- Понятия не имею. Я ж не оператор дронов. Надо знать, что это за беспилотник: какая у него дальность полета и так далее.

Российский экономист, переехавший с началом СВО в Казахстан, в беседе с «СП» также допустил:

- Все может быть. Хуже всего, если дронов тут реально не было. Тогда это подготовка обоснования для соответствующих действий России в отношении Казахстана.

Московский журналист, много лет работавший в Казахстане и не раз бывавший на Южном Урале, поясняет:

- Я не исключаю того, что ВСУ прощупывали новый маршрут для своих беспилотников – через запад Казахстана. Дальнобойные БПЛА у них есть, и это мы хорошо знаем. Чтобы долететь до Южного Урала, им надо обойти системы нашей ПВО в нижнем Поволжье, а через территорию соседей, где систем противовоздушной обороны практически нет, сделать это очень удобно. Казахстан – это не Белоруссия, где украинские дроны сшибают, поскольку давно готовы к провокациям Киева.

Но запускать даже средней дальности беспилотники вполне реально и с территории самого Казахстана. Северные и западные районы республики – это огромные степи. Много районов, где на сотни километров никого нет. Взял грузовичок или пикап, загрузил, выехал в степь – и запускай. Путей отхода – масса. Надо только ориентироваться в степных дорогах. Но местные всегда помогут, особенно если денег предложить. Причем, даже не подозревая для чего чужаки у них что-то выспрашивают. А СБУ и ГУР Украины по этой части работают умело. Могут, конечно, кого-то и завербовать. Если в России их спецслужбы создают сети и ячейки, то что говорить о Казахстане. Противников нашей военной спецоперации там хватает, многие этого и не скрывают.

Киев хорошо понимает, что Астана не будет поднимать большой шум по поводу использования казахской территории против России. Поскольку не хочет ссориться с Западом, прежде всего с Великобританией. Можно вспомнить реакцию на разбомбленную ВСУ нефтяную международную «трубу» КТК. Она проходит по нашей территории, но прокачивает в основном казахскую и американскую нефть. Казахстан из-за этого потерял сотни миллионов долларов, но жесткой реакции в духе Лукашенко не последовало. Запросами Киев атакуют и судами грозят. А Зеленский на запросы и суды плевать хотел.

Точно так же, думаю, будет и с беспилотниками. Поэтому казахстанское направление, особенно в приграничных регионах, нам тоже надо будет как-то прикрывать. Это относится прежде всего к Оренбургу, Челябинску, Кургану.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров высказался довольно странно по поводу сообщений про обнаруженные в республике части беспилотников. С одной стороны, он заявил: «пролет и запуск не соответствуют действительности». С другой, предложил дождаться результатов проводимого расследования. Расследование проводят спецслужбы Казахстана. То есть пока и официальный представитель МИД допускает, что «все может быть»?

Российские эксперты уже отмечали, что пролет значительного количества беспилотников противника в западной части Казахстана прежде всего угрожает Уральскому промышленному району. На соседствующем с Казахстаном Южном Урале (Челябинская, Оренбургская области, далее Башкирия) сосредоточено немало оборонных предприятий. Можно предположить, что именно они могли быть целью для разведывательных или даже ударных БПЛА противника.

Стоит напомнить, что в Башкирии беспилотники уже наносили удары по НПЗ (и тогда много было предположений, как могли дроны с Украины долететь до этого удаленного от фронта на 1300 километров региона). В Оренбургской области неоднократно за последние недели власти объявляли опасность атаки беспилотников. В частности, такая информация появлялась в телеграм-блоге главы региона Евгения Солнцева. Причем, последний раз это случилось 27 июня.

Заявление Марии Захаровой по поводу пролета беспилотников ВСУ над Казахстаном вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В одной из популярных групп Алефтина Артемьева замечает: «Сколько раз Токаев обещал дружбу, а сам с Великобританией, нашим врагом, заигрывает. План военного сотрудничества подписали недавно. Все в доллары упирается». Роман Каширин обобщает: «Все страны бывшего Советского Союза под маской дружбы с нами ведут свои игры». Кристина Андреева делает допущение в защиту Казахстана: «Возможно так оно и есть. А возможно, они и сами об этом не знали. Либо были третьи лица, которые все это организовали». Стас Леонов категорично заявляет: «Казахстан и Азербайджан являются прокси Британии». Александра Борисова подытоживает: «Объяснять действительно придется. Ибо даже если это произошло (скорее всего) без ведома Казахстана, то им стоит подумать о том, что у них делается».