Киев назвал переданные Западом корабли в честь российских городов

Нидерланды и Бельгия передали Украине два списанных тральщика, которым присвоили новые названия в честь городов, освобожденных Россией в ходе спецоперации. Корабли M923 Narcis и M863 Vlaardingen теперь носят имена «Мариуполь» и «Мелитополь». Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает «Военное обозрение».

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Церемония передачи состоялась на бельгийской военной базе Зебрюгге. При этом суда останутся на месте, так как у Украины нет возможности перебросить их в Одессу. С аналогичной ситуацией столкнулись и британские корабли, переданные ранее.

Переданные суда относятся к типу Tripartite, созданному в 1980-х годах. Всего было построено 35 таких кораблей: 15 — для Нидерландов, по 10 — для Бельгии и Франции. Хотя тральщики были выведены из состава флота, они могут использоваться для патрулирования и тренировок.

До конца 2025 года Украина планирует получить еще один аналогичный корабль. Его уже переименовали в «Геническ» — в честь города в Херсонской области, передает портал.

Названы направления самого активного наступления российских военных

Ранее в ВСУ сообщили, что в ночь на 29 июня Украина потеряла очередной западный истребитель F-16. Также погиб пилот летательного аппарата. В Вооруженных силах Украины уточнили, что он не смог катапультироваться.