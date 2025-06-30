ВСУ заявили о многотысячной российской группировке в Сумской области

Россия сосредоточила в районе Сум до 50 тысяч солдат. Об этом со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пишет газета The Wall Street Journal.

По оценкам представителей ВСУ, в Сумской области наблюдается трехкратное превосходство российских военных над украинскими, и это «является большой проблемой».

«С 50 000 солдат в этом районе они превосходят украинцев численностью примерно в три раза», - пояснили источники.

Издание отмечает, что удерживавшие территории в Курской области России украинские военнослужащие полагали, что за это время будут подготовлены прочные оборонительные позиции на украинской стороне. Однако после отступления из Курска они выяснили, что вынуждены держать оборону «в устаревших окопах, не защищенных от дронов».

«В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов», - утверждает газета.

При этом, чтобы замедлить продвижение ВС РФ, украинскому командованию пришлось перебрасывать на это направление силы Главного разведывательного управления Украины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

В свою очередь замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов отметил, что российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и фронт у Вооруженных сил Украины скоро может обрушиться.