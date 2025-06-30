Новейшие дроны "Герань-3" атаковали объекты в Одессе и Харькове

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. По сообщениям украинских источников, в атаках были задействованы новейшие российские беспилотники "Герань-3" с реактивным двигателем. Целями стали объекты в Харькове и Одессе, сообщает "Военное обозрение".

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Хотя официального подтверждения применения дронов нового типа со стороны Минобороны РФ не поступало, украинские СМИ сообщают об обнаружении обломков летательных аппаратов с маркировкой "Герань-3" в районах ударов. По их данным, найденные фрагменты включали элементы малогабаритного турбореактивного двигателя, что указывает на радикальное отличие от используемых ранее "Гераней-2".

Еще 11 июня украинская пресса публиковала фото других обломков, отличающихся по конструкции от привычных деталей "Герани-2". Тогда также высказывались предположения, что речь идет о новой, более совершенной модификации.

По имеющимся данным, "Герань-3" оснащается компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, позволяющим развивать скорость до 600 км/ч на маршруте и до 800 км/ч при пикировании на цель. Это делает аппарат в разы быстрее предыдущих моделей - "Герань-2" развивала скорость 150-170 км/ч. Масса нового беспилотника составляет около 200 килограммов, из которых примерно четверть - боевая часть, сопоставимая по мощности с крылатой ракетой.

Маневренность и возможность работы на больших скоростях делают перехват таких аппаратов крайне затруднительным. Если данные подтвердятся, "Герань-3" может занять нишу между недорогими барражирующими боеприпасами и полноценными крылатыми ракетами.

Напомним, ранее стало известно о модернизации дронов "Герань-2", которые получили усиленные броней моторный отсек и новые суббоеприпасы.