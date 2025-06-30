Пушилин: российские силы продвинулись в Часовом Яре и районе Ступочек в ДНР

Газета.Ru

Российские военнослужащие продвинулись в Часовом Яре и в районе Ступочек в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин рассказал о продвижении российской армии в ДНР
© РИА Новости

Он отметил, что ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении.

29 июня Пушилин заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении в ДНР продолжают продвижение по лесополосам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать в направлении ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб.

Также глава ДНР сообщил, что армия Украины перебрасывает резервы в район освобожденных на прошлой неделе населенных пунктов между реками Волчья и Мокрые Ялы.

Он добавил, что украинское командование перебрасывает силы в район взятых под контроль российской стороной населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».