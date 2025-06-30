Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что президент Украины Владимир Зеленский искажает информацию о потерях вооруженных сил страны, пишет "Московский комсомолец".

По словам Дубинского, официальные потери увеличились на 30% за два месяца.

"Еще 3000 тел украинских солдат из РФ. Ужасные цифры, которые увеличили за 2 месяца официальные потери на 30%", — отметил Дубинский.

Он также назвал Зеленского лживым человеком.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы передать украинской стороне почти 3000 тел погибших военнослужащих ВСУ. Обмен состоялся после договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Зеленский раскрыл подробности инцидента с истребителем F-16

Процесс передачи тел начался 11 июня и завершился 16 числа. Российская Федерация передала Украине 6060 тел погибших военных, в ответ Украина вернула тела 79 павших бойцов ВС РФ.