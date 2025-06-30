MWM: Производство дронов "Герань-2" увеличилось более чем в 10 раз с 2023 года

Россия серьезно нарастила объемы производства дронов-камикадзе "Герань-2", сообщает Military Watch Magazine.

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29 июня Вооруженные силы России начали самую масштабную серию воздушных и ракетных атак, в которой было задействовано более 400 беспилотных летательных аппаратов и несколько десятков различных ракет. Удары были нацелены на объекты, расположенные далеко за линией фронта по всей Западной Украине, в первую очередь во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Сообщается, что атака нанесла большой урон критической инфраструктуре и, по-видимому, была направлена на подрыв способности украинской экономики продолжать поддерживать боеспособность ВСУ.

Российский оборонный сектор добился значительных успехов в расширении производства нескольких типов ракет и беспилотников-камикадзе до уровня, в несколько раз превышающего довоенный. В качестве примера издание приводит "Герань-2".

"Производство с 2023 года увеличилось более чем в десять раз - с 300 беспилотников "Герань-2" в месяц до более 100 в день, при этом российская промышленность находится на пути к тому, чтобы иметь возможность производить до 500 дронов в день", - пишет MWM.

Между тем удары по стратегическим целям - это еще и средство оказания давления на экономику противников России в западном мире, поскольку они вынуждены выделять больше ресурсов на поддержание Украины, восполнение ее потерь и пополнение арсеналов, отмечает издание.

Напомним, что накануне ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. В городе Дрогобыч вторые сутки после удара продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Также недавно стало известно, что в России модернизировали дроны "Герань-2" и изменили тактику из применения.