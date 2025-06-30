Атака украинских БПЛА: какие регионы РФ оказались в опасности ночью 30 июня

Российская противовоздушная оборона обезвредила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать ряд регионов. Какие области оказались под ударом, и есть ли пострадавшие, в материале «Рамблера».

По данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи были уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Десять из них были сбиты над территорией Курской области, остальные - над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Краснодарский край

Объявление об опасности атаки БПЛА в Краснодарском крае появилось в приложении МЧС в 23:44 мск 29 июня. Жителей призвали отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, пишет РБК.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», - отмечалось в сообщении.

Предупреждение было отменено спустя два с половиной часа. Также вечером 29 июня сообщалось о перехвате двух украинских беспилотников над Азовским морем.

Курская область

Вечером 29 июня стало известно и о том, что два человека пострадали при атаках Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног», - написал он.

Врио губернатора призвал местных жителей не возвращаться в приграничные районы, напомнив, что самым ценным являются жизнь и здоровье.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 83 беспилотниками, а также выпустили по региону около 185 боеприпасов. В результате были повреждены здания, сельскохозяйственное оборудование и линия газоснабжения.