Дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом разработали в России

В России появился дрон-перехватчик, вооруженный двумя стрелковыми комплексами с повышенной точностью стрельбы. Беспилотник запатентовал концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

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В патенте отмечается, что беспилотное воздушное судно-перехватчик - свободно несущий моноплан с фюзеляжем и трапециевидным крылом, пишет ТАСС. На нем размещены двигатель и стрелковый комплекс. Дрон выполнен по схеме "летающее крыло" с дополнительным комплексом, образуя сдвоенный стрелковый комплекс. Система конечного наведения выполнена с возможностью управления на конечном участке полета.

Благодаря сдвоенному стрелковому комплексу увеличивается зона поражения дрона-перехватчика. Гасятся и колебания от выстрела из-за заднего узла крепления. Беспилотник обладает и таким качеством, как прицеливание на высоких скоростях. Все эти технические характеристики повышают эффективность поражения целей.