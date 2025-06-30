Появилось видео с ПВО, не сумевшей сбить "Герань" над Одесской областью

Житель Одесской области снял неудачные попытки ПВО сбить летящую к цели "Герань".

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В беспилотник пытались попасть из нескольких пулеметов, но без энтузиазма и сноровки: следы трассирующих пуль проходят в стороне от дрона. Отсюда и результаты: как в небе, так и на земле.

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