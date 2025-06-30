В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пунктов управления беспилотниками ВСУ и об успехах ВС РФ на красноармейском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 30 июня.

Удары по ВСУ под Северском

Артиллеристы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Воздушная разведка обнаружила пункты управления беспилотниками ВСУ в заброшенных домах. Удары по этим пунктам были нанесены расчетами 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Операции группировки войск «Восток»

Силы группировки войск «Восток» за сутки уничтожили две украинские гаубицы Д-30, одну М198 и одиннадцать пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом ТАСС рассказал офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

По данным Яковлева, на этих направлениях ВСУ потеряли до 185 военнослужащих за сутки. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике, силам двух механизированных бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии Украины в районах Зеленого Гая, Березового, Шевченко, Воскресенки и Карла Маркса.

Уничтожение антенн-ретрансляторов ВСУ

Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили антенны-ретрансляторы ВСУ, лишив украинские силы возможности наносить удары дронами. Операция была проведена отдельным батальоном специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

Военные рассказали, что ВСУ активно размещают замаскированные антенны-ретрансляторы рядом с передовой. Эти антенны позволяют увеличить дальность беспилотников. Операторы российских дронов-разведчиков зафиксировали местоположение антенн и передали данные расчетам ударных дронов.

Удар Су-34

Сверхзвуковой российский истребитель Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Удар был нанесен по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение разведки об уничтожении цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Детали операции в Новониколаевке

Село Новониколаевка (ДНР) перешло под контроль российских сил. Военные гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали, что им удалось рассредоточить силы ВСУ в районе Новониколаевки и методично уничтожить выявленные цели.

Операция началась с разведки. Штурмовые группы ВС РФ с разных направлений выявляли слабые места в позициях ВСУ, выбирая наименее защищенные участки для наступления. Российские силы занимали позиции в уцелевших домах и лесополосах на окраинах. Открытые участки местности они преодолевали в основном ночью, используя антидроновые одеяла и пончо.

Военнослужащие очищали дом за домом, нейтрализуя разрозненные группы ВСУ и украинские патрули в окружающих поселок лесополосах. Также на подступах к населенному пункту были уничтожены расчеты украинских беспилотников.

В ходе штурма активно применялись ударные FPV-дроны, которые точечно уничтожали укрепления и блиндажи ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что успехи в Новониколаевке улучшили положение ВС РФ на красноармейском направлении.