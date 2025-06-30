«Репутация подорвана»: МАГАТЭ обвиняют в передаче данных США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло предоставлять властям США информацию для нанесения ударов по Ирану. Об этом заявил политолог Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями».

По словам собеседника, международные институты были «использованы втемную», и «их репутация подорвана — не только в глазах Ирана, но и всего мира».

«Мы нанесли серьезный ущерб собственной репутации и доверию к международным организациям», — подчеркнул политолог.

Как он сообщил, в числе главных задач операции было свержение режима в Иране и установление подконтрольного правительства по образцу «шахского режима». Специалист назвал данную операцию незаконной. По его словам, она не достигла заявленных целей и даже «обернулась позором».

Расмуссен также отметил, что целью этой операции могло быть оказание давления на Россию и нарушение китайских энергетических маршрутов, а также создание препятствий для реализации инициативы Китая «Один пояс — один путь».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ сообщило, что возможное радиоактивное загрязнение в Исфахане ограничено площадью атакованных зданий, рассказали в МАГАТЭ. ВВС и ВМФ США в ночь на 22 июня нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана в Исфахане, Натанзе и Фордо. В Исфахане были повреждены шесть строений в дополнение к четырем, атакованным до этого Израилем.