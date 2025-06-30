СМИ: Российская группировка втрое превзошла ВСУ по численности в Сумской области

Россия сосредоточила не менее 50000 военнослужащих вокруг Сум, поставив Украину в опасное положение, сообщает The Wall Street Journal.

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В настоящий момент российские войска находятся всего в 20 с небольшим километрах от Сум, отмечает издание. Это стало возможно за счет вытеснения украинских сил из Курской области в начале года.

"Российские войска теперь устремились через границу в противоположном направлении к Сумам. С 50000 солдат в этом районе они превосходят украинцев численностью примерно в 3 раза, утверждают солдаты, воюющие там", - пишет WSJ.

Командованию ВСУ приходится перебрасывать на это направление элитные подразделения, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако украинские солдаты на этом направлении говорят, что удержание Сум требует больших человеческих потерь, чем необходимо. По их словам, в течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, военнослужащие ВСУ были уверены, на украинской стороне границы за это время подготовят сильные оборонительные позиции.

"Вместо этого после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные сверху", - отмечает издание.

Также украинские военные жалуются, что дороги в Сумской области, по которым продвигаются российские войска, оказались не заминированы.