Минобороны сообщило о новых попытках атак ВСУ на Россию

В ночь на понедельник, 30 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

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По информации ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 15 украинских беспилотников. Попытки атаки были предприняты в течение ночи.

Средства ПВО сбили десять беспилотников над Курской областью, еще пять — над акваторией Азовского моря. Других данных об этом не приводится.

Атаки ВСУ на регионы РФ: дроны, попытка теракта и обстрелы

Вечером 29 июня сообщалось о перехвате двух дронов ВСУ над Азовским морем. Тогда же стало известно, что два человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область.