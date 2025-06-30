Солист украинской рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Горнов погиб на Сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, он прошёл длительное обучение в Великобритании и вернулся на Украину санитарным инструктором.

Спустя время его отправили на краткосрочную подготовку и поставили на должность командира штурмового взвода 158 отдельной механизированной бригады.

«Вместе со своим личным составом он был уничтожен Северянами (группировка войск «Север». — RT) в окрестностях Бессаловки», — уточнил источник агентства.

Ранее стало известно, что на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены десять штурмовых групп ВСУ.