Алаудинов рассказал, кто из иностранцев состоит в спецназе «Ахмат»

В спецназе «Ахмат» служат представители разных национальностей, включая японца, китайцев и корейцев, а также различных конфессий. Об этом в понедельник, 30 июня, рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

© Вечерняя Москва

По его словам, в 2022 году, когда он вступил в состав спецназа на территории Донбасса, в «Ахмате» были только чеченцы, но за три года подразделение стало многонациональным.

— На сегодняшний день у меня в «Ахмате» примерно 50 процентов — это русские, примерно 25 процентов — это чеченцы, 25 процентов оставшиеся — это представители всех других национальностей и России, и бывшего Советского Союза, и не только. У меня есть и японец, и китайцы, и корейцы — все, кто добровольно пришел для того, чтобы защищать наше Отечество, — заявил Алаудинов.

Военный отметил, что из-за этого было принято решение изменить флаг, чтобы он отражал внутреннее состояние и душу подразделения, объединяя православие и ислам, передает РИА Новости.

Ранее Алаудинов перечислил тех, кто удостоился наград «Герой Чечни». По его словам, все были шокированы, так как никто не ожидал увидеть пять чеченских, одного украинского и девять русских бойцов.