ВСУ запускали дроны по эвакуирующимся из Селидово

Бывший украинский военнослужащий с позывным Немо, перешедший на сторону России, рассказал, что ВСУ производили атаки дронами во время эвакуации женщин из Селидово (ДНР).

По его словам, в населённом пункте был так называемый «коридор смерти», протяжённостью более 5 км по прямой дороге.

«Я на кроссовом мотоцикле, я его не перекрашивал принципиально, чтобы видно было, что я произвожу эвакуацию. Огонь (по нашей группе — RT.) корректировался с закрытой позиции, пытались попасть по мотоциклам», — цитирует мужчину РИА Новости.

Кроме того, Немо добавил, что при эвакуации женщин из Селидово был ранен в бедро.

Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона Вооружённых сил Украины убил у колодца мирную жительницу Селидово в ДНР.

Также военные ВСУ пытались убить жителя Селидово за татуировку на русском.