РИА Новости: ВСУ запускали дроны по эвакуирующимся из Селидово
Бывший украинский военнослужащий с позывным Немо, перешедший на сторону России, рассказал, что ВСУ производили атаки дронами во время эвакуации женщин из Селидово (ДНР).
По его словам, в населённом пункте был так называемый «коридор смерти», протяжённостью более 5 км по прямой дороге.
«Я на кроссовом мотоцикле, я его не перекрашивал принципиально, чтобы видно было, что я произвожу эвакуацию. Огонь (по нашей группе — RT.) корректировался с закрытой позиции, пытались попасть по мотоциклам», — цитирует мужчину РИА Новости.
Кроме того, Немо добавил, что при эвакуации женщин из Селидово был ранен в бедро.
Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона Вооружённых сил Украины убил у колодца мирную жительницу Селидово в ДНР.
Также военные ВСУ пытались убить жителя Селидово за татуировку на русском.