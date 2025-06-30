Силы ТОФ поразили крылатыми ракетами морские цели на учениях в Японском море

Корабли и береговой комплекс «Бастион» поразили крылатыми ракетами «Оникс» условные морские цели, имитирующей корабли условного противника, в ходе учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Японском море.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«По данным объективного контроля, все цели успешно поражены», — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» также выполнил практический пуск противокорабельной крылатой ракеты «Вулкан». Кроме того, две ракетные катерные ударные группы атаковали цели четырьмя крылатыми ракетами «Москит».

Район проведения ракетных стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев ранее подчеркнул, что существование ТОФ является одним из непременных условий безопасности России на восточном направлении.

Ранее Министерство обороны России провело в Балтийском море учение по уничтожению отряда кораблей противника.