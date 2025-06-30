Бойцы 255-го мотострелкового полка захватили на покровском направлении трофейную боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

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«Боевая машина была эвакуирована с поля боя. Американская броня сопротивлялась недолго, а вот наши быстро нашли ей применение. Теперь этот Бредли, после ремонта, будет служить у наших фронтовиков», — написал Рожин.

Он отметил, что первые работы по восстановлению БМП уже проводятся. В частности, на нее нанесли опознавательные знаки, а также ведется проверка систем.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России все чаще приносят в качестве трофеев чешские винтовки. Он уточнил, что такие находки российские военные берут с бывших позиций ВСУ в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), Григоровки и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).