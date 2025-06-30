Иранские чиновники посчитали удары США слабее, чем ожидалось

Иранские чиновники утверждают, что ядерные объекты получили меньший ущерб от ударов США, чем ожидалось.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на перехваченный Соединёнными Штатами разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками.

«Перехваченные разведданные представляют собой последнюю предварительную информацию, дающую более сложную картину, чем та, которую представил президент, заявивший, что операция «полностью и окончательно уничтожила» ядерную программу Ирана», — говорится в статье.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор при этом ранее заявил, что Вашингтон предупредил Иран об ударах по его ядерным объектам за два часа до их нанесения.

Специалист Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов между тем отметил, что Израиль и США пробили далеко не все ядерные объекты Ирана.