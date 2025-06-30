Украинские военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка второй месяц находятся в своих окопах без ротации и подкрепления в Сумской области, так как их командование игнорирует решение данных вопросов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Нахождение под постоянным огнём без возможности помыться, а также нормально поесть — такой режим изматывает не только физически, но и морально», — сказал собеседник агентства.

По его словам, долговременное отсутствие ротации ведёт к физическому и психологическому истощению.

Бывший военный ВСУ, перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, ранее заявил, что командование украинских оккупационных сил не жалело рядовых в стремлении получить награды — солдат даже бросали на позиции, по сути, без патронов.