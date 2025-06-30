Российская Федерация обладает более эффективной и современной авиацией, чем Украина, пишет Military Watch Magazine (MWM).

По информации издания, все истребители F-16 американского производства, поставляемые ВВС Украины, это ранние варианты времен холодной войны — радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело.

Кроме того, воздушные судна, находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи бывшей советской республике, требуют значительно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию, поделились подробностями авторы публикации. Между тем, подавляющее большинство истребителей Воздушно-космических сил России новее.

В Британии отказываются от Украины

29 июня сообщалось о потере Воздушными силами Украины еще одного истребителя F-16. По данным украинской стороны, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Управлявшему им пилоту не удалось катапультироваться.