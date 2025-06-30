На Западе сделали неудобное заявление о ВКС России

Россия обладает более эффективной и современной авиацией, чем Украина. Об этом пишет Military Watch Magazine.

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Уточняется, что все истребители F-16, поставляемые Военно-воздушным силам Украины, это ранние варианты времен холодной войны — радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело, отмечается в публикации.

Помимо этого, воздушные судна, находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи Украине, требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию, пишет издание. Между тем, подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.

29 июня стало известно о потере Украиной еще одного истребителя F-16. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Управлявший им летчик не смог катапультироваться.