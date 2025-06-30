В Белоруссии сообщили о срыве атаки БПЛА на стратегические объекты

Комитет госбезопасности Белоруссии смог предотвратить подрывы стратегических объектов страны. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

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«Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию под названием "Гарпун".

В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня», - говорится в сообщении.

По версии следствия организатором диверсии является экстремист Павел Белютин. Его задержание произошло еще в мае 2025 года. Тогда власти обещали, что подробности будут позже.

Белютин является членом группировки, которая готовила удар по стратегическим объектам с помощью дронов. Кроме этого, участники сообщества планировали распылить с воздуха радионуклиды.

Помимо прочего, Белютин и его сообщники собирались атаковать беспилотниками Белорусскую АЭС. Власти страны отметили, что сбежавшие из страны после неудачной попытки госпереворота в 2020 году оппозиционеры по-прежнему вынашивают планы дестабилизации обстановки в стране.

Ранее сообщалось о том, что белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили после встречи спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога и президента Белоруссии Александра Лукашенко.