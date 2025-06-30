Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построений продолжает говорить на русском языке.

Это происходит, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый.

По его словам, когда вышел соответствующий закон, большая часть руководства на собраниях старалась общаться большую часть времени на украинском языке.

«Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — цитирует военного РИА Новости.

В середине июня языковые активисты подали жалобу на Верку Сердючку (Андрея Данилкова) связи с исполнением русскоязычных песен на концерте в Киеве 13 июня. Позже на Украине признали отсутствие нарушения в исполнении им песен на русском.

При этом также сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины жестоко избили жителя Авдеевки и разграбили его дом за то, что он говорит на русском языке.