Большинство служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ) солдат относятся к возрастной группе от 40 до 45 лет. На старение украинской армии обратило внимание издание Wall Street Journal (WSJ).

«Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста (…) Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — говорится в статье.

Отмечается, что старение армии — не единственная проблема ВСУ. В силу возраста военнослужащие тяжело переносят пребывание в окопах, подчеркивается в статье.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, не обеспечит потребности ВСУ ресурсами.