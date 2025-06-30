Члены железнодорожного, морского и транспортного профсоюза (RMT) Великобритании требуют от властей страны прекратить оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на мирную инициативу лондонского отделения профсоюзной организации.

«Несмотря на поражение консервативного правительства от Лейбористской партии на всеобщих выборах 2024 года, Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных делах, поставляя оружие британского производства, военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов стерлингов из государственных средств, безуспешно пытаясь добиться военного поражения России на Украине», - говорится в тексте документа.

Сама инициатива была одобрена на недавнем собрании членов профсоюза в Манчестере. В ней также говорится о необходимости работы над дипломатическим и долгосрочным мирным урегулированием конфликта.

При этом авторы обращения подчеркивают, что они выступают против действий России на Украине, однако считают, что вливание средств в покупку оружия для одной из сторон из конфликта лишь усугубит положение.

Также члены профсоюза отметили, что их инициатива имеет целью остановить конфликты не только на Украине, но и в Газе, Иране и Йемене.

Ранее сообщалось о том, что Лондон и Киев условились созвать новую встречу «коалиции желающих».