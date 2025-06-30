Транспортный профсоюз Британии потребовал прекратить военную помощь Украине

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Члены железнодорожного, морского и транспортного профсоюза (RMT) Великобритании требуют от властей страны прекратить оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на мирную инициативу лондонского отделения профсоюзной организации.

В Британии транспортный профсоюз потребовал прекратить военную помощь Украине
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«Несмотря на поражение консервативного правительства от Лейбористской партии на всеобщих выборах 2024 года, Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных делах, поставляя оружие британского производства, военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов стерлингов из государственных средств, безуспешно пытаясь добиться военного поражения России на Украине», - говорится в тексте документа.

Сама инициатива была одобрена на недавнем собрании членов профсоюза в Манчестере. В ней также говорится о необходимости работы над дипломатическим и долгосрочным мирным урегулированием конфликта.

При этом авторы обращения подчеркивают, что они выступают против действий России на Украине, однако считают, что вливание средств в покупку оружия для одной из сторон из конфликта лишь усугубит положение.

Также члены профсоюза отметили, что их инициатива имеет целью остановить конфликты не только на Украине, но и в Газе, Иране и Йемене.

Ранее сообщалось о том, что Лондон и Киев условились созвать новую встречу «коалиции желающих».