Сенатор Кунс: Украина хочет приобретать у США вооружения на деньги Европы

Украина хочет договориться о возможности закупать у США вооружения за счет европейского финансирования. Об этом заявил американский сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, встретившийся с Владимиром Зеленским в Гааге, где 24-25 июня проходил саммит НАТО.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) просит не американского финансирования для поставок вооружений, он просит возможности приобретать больше американских вооружений с учетом того, что Европа профинансирует их следующий раунд закупки. Ему действительно очень нужны средства ПВО", - сказал законодатель в интервью телеканалу Fox News.

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Европа хочет покупать вооружения у США для дальнейшей отправки на Украину, если администрация президента США Дональда Трампа откажется поставлять Киеву военную помощь напрямую.