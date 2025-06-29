СМИ: США узнали о беседе чиновников Ирана, посчитавших удары по ИРИ слабыми

Американские разведывательные службы ознакомились с содержанием телефонного разговора иранских чиновников, в котором те отметили, что удары США по ядерным объектам в исламской республике были не такими мощными и разрушительными, как ожидалось. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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По их словам, иранские чиновники высокого ранга рассуждали о том, почему удары были не такими разрушительными и масштабными, как предполагалось изначально.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, позорно, что The Washington Post «помогает людям совершать уголовные преступления», публикуя утечки информации вне контекста.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».