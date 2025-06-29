Российские военные изобрели «ловитель коптеров»

Бойцы Вооруженных сил России изобрели новый способ борьбы с украинскими дронами. О необычном устройстве в воскресенье, 29 июня, рассказали в Telegram-канале SHOT.

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По словам солдат, они просто немного доработали беспилотник, привязав к нему веревку.

— Взяли дрон-перехватчик, веревку, гайку, шайбу и магнит, все соединили, и сделали необычную конструкцию, — сообщает Shot.

По задумке веревка должна цеплять лопасти украинских дронов, после чего они падают вниз. Бойцы назвали свое изобретение «ловитель коптеров», говорится в публикации.

В марте стало известно о еще одном необычном творении. В России была разработана первая боевая стиральная машина, получившая название «Стиратель». По шутливым заверениям создателей, она собрана из трофейной украинской стиральной машины, детской коляски и кизлярских шампуров. Авторами этого необычного устройства стали Сергей Иванов, работник ижевского завода, и студент ИжГТУ имени Калашникова Александр Панкратов. Они утверждают, что этот робот настолько мощный и уникальный, что его конкуренты по сравнению с ним выглядят как «писающие в памперс мальчики».

Устройства народных умельцев уже используют военнослужащие в зоне специальной военной операции.