ВСУ начали перебрасывать резервы к Шевченко и Ялте

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ начали перебрасывать резервы в район между реками Волчья и Мокрые Ялы. Здесь расположены населенные пункты Шевченко, Ялта и Красная Звезда, которые ранее были взяты российскими войсками.

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"Здесь расслабляться точно рано", - отметил Пушилин.

Он подтвердил, что вся территория междуречья сейчас находится под контролем ВС РФ, но появилась информация, что ВСУ перекидывает сюда резервы.

Пушилин подчеркнул, что это направление очень чувствительное для ВСУ, поэтому именно сюда идет подкрепление.