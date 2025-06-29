ВС РФ массово используют сухую плазму для помощи раненым

Массовое применение сухой плазмы в госпиталях стало прорывом военной медицины на СВО и новой технологией, позволяющей компенсировать задержки в эвакуации раненых.

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"Благодаря применению лиофилизированной или сухой, как ее называют, плазмы военным медикам на самых первых этапах удается нивелировать отрицательное воздействие на здоровье раненых от невозможности быстро их эвакуировать", - рассказал РИА Новости капитан медицинской службы с позывным Ардуан.

Украинские операторы FPV-дронов целенаправленно бьют по санитарам на поле боя, не давая эвакуировать раненых. Новая разработка позволяет компенсировать отрицательный эффект от жестокости противника.

"Сухая плазма, которая сейчас поступило в применение нашей группировки "Днепр", создана отечественной наукой. Разработка замечательная, мы широко ее используем", - продолжил капитан.

Кровезаменитель универсален, готовится к применению за несколько минут, а перелить его пострадавшему может любой санинструктор в полевых условиях.