Россия снова мощно ударила по украинским военным объектам прошедшей ночью. По сообщениям местных новостных каналов, огнем объяты крупные промышленные предприятия, которые и были целью для российской армии, о чем пишет «Царьград».

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Над Украиной стоят столбы дыма

Россия выпустила по по военным объектам врага такое количество ракет и дронов, которое даже не предполагали на той стороне. Использовали весь арсенал, поясняют эксперты.

По врагу прилетели «Герани-2»/»Герани-3», их насчитали более 450 единиц. Также ударили 40 ракет, а именно крылатые ракеты Х-101/Х-55. Были замечены и крылатые ракеты «Калибр», которые запустили из акватории Черного моря. Естественно, не обошлось без «Кинжалов» и «Искандеров-М».

Тг-канал «Военный обозреватель» пишет: “Наиболее интенсивные удары зафиксированы во Львове и области, в Запорожском регионе, Черкасской области, Кременчуге, Николаеве и Донбассе. В Запорожье и Кременчуге и Черкассах повреждены промышленные предприятия, атакована Бурштынская ТЭЦ в Ивано-Франковской области”.

Также военкоры из канала Win/Win рассказывают, что еще утром начали получать видео с попаданием ракет и БПЛА по военной инфраструктуре врага. Множество наших орудий попали по окрестностям порта в Одессе. «Создаётся впечатление, что мы стали знать больше о логистике поставок, что не может не радовать. Интересно, от кого стали знать? От тех, кто искренне борется за мир? Лучший способ достичь мира - лишить Украину вооружений и боеприпасов, а их поставщиков», -пишут авторы канала.

Кроме того, Украина подтвердила, что потеряла F-16 минувшей ночью. Автор канала Condottiero поясняет: №Говорят, F-16 ВСУ был сбит нашими средствами ПВО после того, как его подсветил А-50, сопровождавший наведение ракет. А F-16 работал в режиме "свободной охоты" в Черниговской области». Большая часть ударов шла по ПВД ВСУ, а также по местам хранения оружия.