Истребителем F-16, сбитым 29 июня, управлял пилот ВСУ Максим Устименко. Он погиб, ведется проверка. Об этом в телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что «почти всю ночь на Украине звучала тревога». Летчик Устименко поднялся в воздух, чтобы отражать атаку и был сбит.

Зеленский поручил проверить обстоятельства смерти пилота.

Названо количество оставшихся F-16 на Украине

Ранее о потере Киевом еще одного истребителя F-16 сообщили в ВСУ. По их данным, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик не смог катапультироваться.

Военные аналитики пишут, что это третий F16, потерянный Киевом в последние месяцы.