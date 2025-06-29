Зеленский раскрыл подробности инцидента с истребителем F-16
Истребителем F-16, сбитым 29 июня, управлял пилот ВСУ Максим Устименко. Он погиб, ведется проверка. Об этом в телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что «почти всю ночь на Украине звучала тревога». Летчик Устименко поднялся в воздух, чтобы отражать атаку и был сбит.
Зеленский поручил проверить обстоятельства смерти пилота.
Названо количество оставшихся F-16 на Украине
Ранее о потере Киевом еще одного истребителя F-16 сообщили в ВСУ. По их данным, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик не смог катапультироваться.
Военные аналитики пишут, что это третий F16, потерянный Киевом в последние месяцы.