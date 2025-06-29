Российские военные ударили «Кинжалом» по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому военно-промышленному комплексу и предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

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Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, пояснили в пресс-службе.

Бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко, Воскресенка в ДНР и Березовое Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что в ходе ночной массированной атаки был уничтожен «крутой и навороченный» бункер Зеленского.